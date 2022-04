Quotidien, deuxième partie du 1 avril 2022 avec Ramona Bloj, Gilles Gressani, Mathéo Malik, Nathalie Saint Cricq, Eye Haïdara, Suzanne Lindon et Frédéric Pierrot

Yann Barthès accueille un parterre d’invité dans la deuxième partie de Quotidien de ce vendredi 1er avril 2022. Avant cela, le 20h15 Express de Paul Gasnier nous explique les techniques utilisées par Marine Le Pen pour dédiaboliser son parti et, surtout, sa candidature. Direction la Roumanie, où Valentine Watrin, Paul Bouffard et Delia Marinescu nous expliquent les conséquences de la guerre sur l’Église orthodoxe. Retour en France avec la première invitée de la soirée : Nathalie Saint-Cricq. On analyse avec l'éditorialiste politique de France Télévisions cette campagne qui a du mal à démarrer. L’écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se resserre et Jean-Luc Mélenchon qui remonte dans les sondages. Peut-on s’attendre à des surprises ? Ramona Bloj, Gilles Gressani, Mathéo Malik viennent présenter "Le Grand Continent". Pourquoi cette revue, d’abord lancée sur internet, s’exporte-t-elle en version papier ? Qu’est-ce qui en fait le succès ? Les trois chercheurs et co-fondateurs de la revue nous expliquent en la guerre en Ukraine change la donne de la politique étrangère et internationale. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon revient sur la semaine écoulée avec Les Silences. Les acteurs de la série "En Thérapie" présentent la saison deux, dont la diffusion commence le 7 avril prochain. La nouvelle saison est synonyme de nouveaux personnages, mais aussi d’une nouvelle intrigue. L’occasion pour Eye Haïdara, Suzanne Lindon et Frédéric Pierrot de se confier sur le plateau de Quotidien.