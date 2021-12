Quotidien, deuxième partie du 1 décembre 2021 avec Annie Leibovitz, Tayc et Fauve Hautot

En savoir plus sur Fauve Hautot

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 1er décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le mariage politique entre Édouard Philippe et Christian Estrosi, sur la visite d’Arnaud Montebourg sur le site de l’usine FerroPem et sur la proposition intenable de Valérie Pécresse. En plateau, on reçoit la photographe de légende Annie Leibovitz, puis les vainqueurs de la saison 11 de DALS, Tayc et Fauve Hautot. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le dernier défilé de Virgil Abloh, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Étienne Carbonnier rend visite aux Foufous de l’Assemblée dans son Canap.