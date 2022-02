Quotidien, deuxième partie du 1 février 2022 avec Jean-Marc Jancovici et Michaël Gregorio

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 1er février 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le déplacement de Marine Le Pen à Brest, s’intéresse au branle-bas de combat chez les Jeunes avec Macron et retrouve Abda Sall sur les routes de France pour donner la parole aux Français à moins de trois mois de l’élection présidentielle. En plateau, Yann Barthès reçoit l’homme qui veut sauver la planète en transformant notre économie, le fondateur de « The Shift Project », Jean-Marc Jancovici. Il reçoit ensuite le showman Michael Gregorio à l’occasion de son tout nouveau spectacle, « L’Odyssée de la voix ». Enfin, Willy Papa décrypte le comportement un poil toxique de Kanye West depuis sa séparation avec Kim Kardashian, Laurent Macabiès analyse la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ de la semaine et Etienne Carbonnier célèbre le retour de « 4 mariages pour une lune de miel ».