Quotidien, deuxième partie du 1 juin 2021 avec Philippe Martinez et Olivier Minne

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 1er juin 2021 : Jean-Richard Sulzer est membre du Rassemblement national et il s’est fixé une mission : chasser de son parti les candidats antisémites ou au passé douteux. A-t-il une chance de se faire entendre ? Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré. Yann Barthès reçoit le Secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Ensemble, ils discutent de l’avenir du syndicalisme en France. Il reçoit ensuite l’animateur Olivier Minne à l’occasion de la parution de son livre « Speakerines : une histoire de femmes à la télévision ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la collaboration entre le groupe de K-pop le plus célèbre au monde, BTS, et le géant McDonald’s. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène au Top Chef des cantines.