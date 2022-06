Quotidien, deuxième partie du 1 juin 2022 avec Cindy Bruna et Bruno David

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 1er juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au suspens des fans de Johnny Depp et de ceux d’Amber Heard en attente du verdict d’un procès largement médiatisé et commenté. Il prend ensuite des nouvelles de Marine Le Pen, très discrète depuis sa défaite au second tour de l’élection présidentielle et échange pour la première fois depuis plusieurs semaines avec Daria, 29 ans, de retour en Ukraine après deux mois passés en France. En plateau, on célèbre la beauté et la diversité du monde vivant avec le biologiste marin, professeur en paléontologie et président sur Muséum d’Histoire naturelle de Paris Bruno David. Yann Barthès reçoit ensuite la top model Cindy Bruna à l’occasion de la publication de son livre « Le jour où j’ai arrêté d’avoir peur » qui brise le tabou des violences conjugales et des enfants qui en sont les témoins. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la Masterclass de Mariah Carey, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier va faire un tour du côté des naturistes de 90’ Enquêtes dans son Canap.