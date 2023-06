Quotidien, deuxième partie du 1 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du jeudi 1er juin 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au village de Niou-Iork situé dans le Donbass sur la ligne de front, sur la popularité du Sénat et à Elisabeth Borne après le recadrage d’Emmanuel Macron sur le Rassemblement national. Yann Barthès reçoit la ventriloque Le Cas Pucine pour son spectacle “Main mise”. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous explique pourquoi la ventriloquie fait peur. Maïa Mazaurette nous parle des réfugiées ukrainiennes contraintes de retourner en Ukraine pour avorter et de la raison pour laquelle les garçons regardent plus de porno que les filles. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la très sérieuse conférence de la NASA sur les OVNIs.