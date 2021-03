Quotidien, deuxième partie du 1 mars 2021 avec Jérôme Commandeur et Renaud Van Ruymbeke

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 1er mars : Paul Gasnier s’est intéressé au phénomène des « bandes de jeunes » hyper violentes qui font la Une des journaux ces dernières semaines. En plateau, Yann Barthès reçoit le juge anti-corruption le plus connu de France à l’occasion de la publication de ses mémoires, Renaud Van Ruymbeke, puis le comédien Jérôme Commandeur pour une interview très « haut de gamme ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des Golden Globes 2021, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier débriefe le dernier numéro de The Voice.