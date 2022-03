Quotidien, deuxième partie du 1 mars 2022 avec Tatiana Kastouéva-Jean, Lukas Aubin et Julien Théron

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 1er mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole aux Ukrainiens. Avec Paul Bouffard et Paul Moisson, il s’intéresse à la présence militaire américaine en Pologne. Enfin, il part à Moscou avec notre journaliste Dimitri Boulba pour comprendre comment les Russes perçoivent la guerre en Ukraine. En plateau, Yann Barthès fait le point sur la situation en Ukraine avec trois spécialistes de la Russie : Lukas Aubin, Julien Théron et Tatiana Kastouéva-Jean. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Vitali Klitschko, ex champion de boxe devenu maire de Kiev, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira plaide en faveur de l’exploitation des réfugiés ukrainiens et Étienne Carbonnier décerne à Stéphane Bern le trophée de la meilleure sortie de champ, devant Valérie Pécresse, dans son Canap.