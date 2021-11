Quotidien, deuxième partie du 1 novembre 2021 avec Valérie Lemercier, Danielle Fichaud et Sylvain Marcel

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 1er novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier part en immersion avec les soldats français de l’opération Barkhane au Mali. Il décrypte aussi l’ouverture de la COP26 à Glasgow. En plateau, on décrypte le « phénomène Zemmour » avec Raphaël Lorca, auteur de la note « La secousse Zemmour » pour la Fondation Jean Jaurès et Étienne Girard, rédacteur en chef de l’Express et auteur du livre « Le radicalisé ». Yann Barthès reçoit ensuite Valérie Lemercier et ses acteurs Sylvain Marcel et Danielle Fichaud pour fêter la sortie du film événement « Aline ». Enfin, Willy Papa nous parle du futur maire de New York dans le Petit Q et Étienne Carbonnier nous fait découvrir le meilleur de la télé dans son Canap.