Quotidien, deuxième partie du 1 octobre 2020

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 1er octobre : la semaine très tendue d’Eric Dupont Moretti débriefée par Azzeddine Ahmed-Chaouch et, en plateau, Yann Barthès reçoit Raphaël Glusckmann, Pierre Bussière et Dilnur Reyhan puis le journaliste David Doucet pour la sortie de son livre « La haine en ligne ». Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques et Etienne Carbonnier nous emmène chez les Foufous de l’Assemblée.