Quotidien, deuxième partie du 1 septembre 2020

Ce mardi 1er septembre dans le replay de la seconde partie de Quotidien : Paul Gasnier nous emmène à Beyrouth, un mois après l’explosion qui a dévasté une partie de la capitale libanaise, Yann Barthès reçoit l’écrivain Alain Mabanckou pour son livre « Rumeurs d’Amérique » ainsi que le duo Marina Fois et Jonathan Cohen pour la sortie de leur film « Énorme ». Et ça tombe bien, parce que Maïa Mazaurette a vu le film en question et elle a plein, plein de choses à nous en dire. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les MTV Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques de rentrée dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous parle du festival des festivals dans son Canap.