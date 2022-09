Quotidien, deuxième partie du 1 septembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 1er septembre 2022 : Yann Barthès reçoit l’infectiologue Yazdan Yazdanpanah pour évoquer avec lui le retour de maladies qu’on pensait disparues et l’émergence de nouveaux virus. Il reçoit ensuite Achillemagic, le jeune magicien qui ensorcèle ses trois millions de followers sur Tik Tok. Dans son Petit Q, Willy Papa nous résume le meilleur de la cérémonie des MTV Video Music Awards, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira nous aide à y voir plus clair dans l’actu de la semaine et Etienne Carbonnier nous fait profiter du dernier festival de l’année dans son Transpi.