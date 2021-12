Quotidien, deuxième partie du 10 décembre 2021 avec Angèle et Vincent Darré

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole à Wilson Fache. Notre reporter est en Afghanistan où le gel des aides internationales conduit à l’une des crises humanitaires les plus préoccupantes de cette année. En plateau, Yann Barthès reçoit ensuite la chanteuse Angèle qui sera également sur la scène de Quotidien avec son titre « Bruxelles je t’aime » pour célébrer la sortie de son nouvel album, « Nonante-Cinq ». Il reçoit ensuite le décorateur le plus audacieux de sa génération : Vincent Darré, à l’occasion de la sortie de son livre « Le petit théâtre de Vincent Darré ». Enfin, pour finir la semaine, Jenna Castetbon résume l’actualité en silence et notre Mondaine Clémence Majani fait une toute dernière fois la fête avant la fermeture des boîtes de nuit.