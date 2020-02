Quotidien, deuxième partie du 10 février 2020 avec Vincent Delerm et Gabriel Zucman

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 février 2020. On part aux États-Unis avec Paul Gasnier pour suivre le candidat démocrate Pete Buttigieg. En plateau, Yann Barthès reçoit l’économiste français Gabriel Zucman et le chanteur de Vincent Delerm. Paul Gasnier est dans le New Hampshire, aux États-Unis, pour suivre Pete Buttigieg. Le candidat démocrate a créé la surprise en s’imposant au coude-à-coude avec Bernie Sanders lors du Caucus de l’IOWA. Il est français et pourtant, il conseille des candidats démocrates à la présidentielle américaine. Gabriel Zucman est économiste et professeur à l’université de Berkeley en Californie. Convaincu qu’il faut taxer massivement les plus riches pour faire avancer l’économie et rétablir davantage d’égalité entre les citoyens, il conseille Bernie Sanders et sa rivale Elizabeth Warren. Gabriel Zucman est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son dernier livre, « Le triomphe de l’injustice ». Unique dans le paysage de la chanson française, Vincent Delerm est actuellement en tournée dans toute la France avec « Panorama ». Spectacle autant que concert, Panorama est une plongée dans l’univers mélancolique, unique de Vincent Delerm. Pour la première fois, il est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des Oscar 2020, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Étienne Carbonnier était aux championnats du monde d’aviron indoor.

