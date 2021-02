Quotidien, deuxième partie du 10 février 2021 avec Hubert Védrine et Emile Coddens

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 février 2021 : Paul Gasnier a rencontré Camille Etienne, la Greta Thunberg à la française qui murmure à l’oreille des députés et des chefs d’entreprise. En plateau, Yann Barthès reçoit Hubert Védrine à l’occasion de la publication de son « Dictionnaire amoureux de la géopolitique », puis Emile Coddens, le vigneron star de Tik Tok qui nous apprend comment bien boire du vin – et du bon. Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à « My Pillow Guy » Michael J. Lindell, Laurent Macabiès accepte enfin de diffuser en intégralité une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier prend des nouvelles des Foufous de l’Assemblée et Alison Wheeler nous emmène en voyage entre « Une nuit au musée » et « 5 minutes de morve » dans son QFM Quickie.