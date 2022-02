Quotidien, deuxième partie du 10 février 2022 avec Chloé Morin, Éric Judor et PEF

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 10 février 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’invite aux « Meeting Pause Déjeuner » de Yannick Jadot et Abda Sall donne la parole aux Français à deux mois de l’élection présidentielle. En plateau, Yann Barthès reçoit la politologue Chloé Morin à l’occasion de son livre « On a les politiques qu’on mérite », puis le réalisateur Pierre-François Martin-Laval et l’acteur Éric Judor à l’occasion de la toute première série Disney + française, « Weekend family ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la hype autour de la série « Pam & Tommy » sur le couple le plus sulfureux d’Hollywood, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco prend des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier assiste au championnat de France de League of Legends.