Quotidien, deuxième partie du 10 janvier 2020 avec Tim Dup et Elsa Zylberstein

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 janvier 2020. On s’interroge sur le harcèlement moral et sexuel à l’Assemblée nationale avec Paul Gasnier et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’actrice Elsa Zylberstein pour le film « Selfie » et le chanteur Tim Dup. Au Sénat ou au Parlement européen, une cellule de prévention et d’accompagnement des victimes de harcèlement moral et sexuel a été mise en place ces dernières années. En revanche, rien à l’Assemblée nationale. Pourtant, d’après le collectif Chair Collaboratrice, une employée sur deux aurait été victime de propos sexistes et une sur cinq d’agression sexuelle. Pourquoi l’Assemblée nationale tarde-t-elle à se saisir du problème ? Paul Gasnier a enquêté. Au cinéma dès le 15 janvier, « Selfie » interroge avec humour et cynisme notre rapport aux nouvelles technologies et, surtout, à notre envie de nous montrer. Montrer sa vie, parfaite de préférence, accumuler les vues, les likes, les commentaires. À travers plusieurs histoires, celle des parents d’un enfant atteint d’une maladie rare devenu star du web avant de… guérir, au couple qui décide de se marier loin de toute technologie en passant par l’amoureux transi, prêt à tout pour obtenir LA meilleure note possible sur une appli de rencontre. Sans oublier celle d’une prof de français qui va se lier avec un célèbre Youtubeur, idole de ses élèves. Cette prof, c’est Elsa Zylberstein. Elle est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. A tout juste 25 ans, Tim Dup s’est déjà imposé sur la scène musicale mondiale. Auteur-compositeur-interprète, il a cartonné avec « Mélancolie heureuse », son tout premier album sorti en 2017. Il revient cette année avec un nouvel opus, « Qu’en restera-t-il ? ». Tim Dup est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Comme tous les vendredis, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage pour nous parler d’un fait d’actualité, Jenna Castetbon résume la semaine en silence et La Mondaine s’invite dans les soirées chics de Paris. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

