Quotidien, deuxième partie du 10 janvier 2022 avec Laetitia Casta

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le week-end politique entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, il revient également sur la manifestation des anti-pass vaccinal ce week-end à Paris. En plateau, on fait le point sur deux ans de pandémie avec les journalistes Fanny Weil, Grégory Rozières et Nicolas Berrod. Yann Barthès reçoit également Laetitia Casta pour parler de sa nouvelle pièce de théâtre, « Clara Haskil, prélude et fugue », pour laquelle elle est, pour la première fois, seule sur scène. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du coup de génie de Stromae, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini fait la guerre aux chiffres et Étienne Carbonnier prend des nouvelles des forces de l’ordre de la télé.