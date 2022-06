Quotidien, deuxième partie du 10 juin 2022 avec Izïa et Nicolas Dufourcq

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 10 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous apprend à partir de quelle somme on devient riche, il revient sur le procès du vol d’une œuvre de Banksy au Bataclan et interroge les papes des manifs avant la réforme des retraites. En plateau, Yann Barthès reçoit Nicolas Dufourcq, le « ministre de l’Économie bis » pour parler de l’industrie française et la chanteuse Izïa à l’occasion de la sortie de son nouvel album. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Marc Beauge fait le point sur l’actu mode, Anne Depétrini nous apprend la vie et notre Mondaine Clémence Majani s’invite dans les soirées chics de Paris.