Quotidien, deuxième partie du 10 mai 2021 avec Lionel Jospin, Jean-Marc Ayrault, Edith Cresson et Bernard Cazeneuve

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 mai 2021 : à l’occasion des 40 ans de l’élection de François Mitterrand, Paul Gasnier est retourné sur le balcon de l’hôtel du « Vieux Morvan » à Château-Chinon, là où le président avait fait sa toute première apparition après son élection. En plateau, on revient sur le quarantième anniversaire de l’élection de François Mitterrand avec quatre anciens Premiers ministres socialistes : Lionel Jospin, Edith Cresson, Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le concert VaxLive, Laurent Macabiès nous ramène en 1981 et Etienne Carbonnier débriefe le dernier épisode de Koh Lanta.