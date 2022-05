Quotidien, deuxième partie du 10 mai 2022 avec Roger-Pol Droit, Yves Agid, Agathe Lambret, Ludovic Vigogne et Erwan Bruckert

Au programme du replay de Quotidien du mardi 10 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse aux candidats parachutés de la NUPES, aux apprentis-députés d’Éric Zemmour et prend des nouvelles des Ukrainiens avec le journaliste Wilson Fache. En plateau, on découvre les pouvoirs de la marche avec Roger-Pol Droit et Yves Agid et on décrypte les enjeux des élections législatives avec les journalistes Ludovic Vigogne, Agathe Lambret et Erwan Bruckert. Dans son Petit Q, Willy Papa brosse le portrait de Karine Jean-Pierre, la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ hebdomadaire et Etienne Carbonnier nous emmène assister à une course de solex dans son Transpi.