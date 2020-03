Quotidien, deuxième partie du 10 mars 2020 avec Hervé Temime et Michel Cymès

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 mars 2020. On s’intéresse aux mesures de protection contre le Coronavirus autour d’Emmanuel Macron et, en plateau, Yann Barthès reçoit Hervé Temime, l’avocat de Roman Polanski et le docteur Michel Cymès. Face à la propagation du Coronavirus en France et la contamination de plusieurs députés ainsi que du ministre de la Culture, Franck Riester, Paul Larrouturou s’est intéressé aux mesures de précaution pour protéger Emmanuel Macron de toute infection. Hervé Temime est l’avocat et l’ami de Roman Polanski. Il défend le réalisateur, accusé de viols et d’agressions sexuelles par 12 femmes, pour la majorité mineures aux moments des faits présumés. Pour la première fois, Hervé Temime a souhaité prendre publiquement la parole. Il est sur le plateau de Quotidien. Il est le médecin préféré des Français : depuis plus de 10 ans, Michel Cymès prodigue ses bons conseils santé à la télévision et à la radio. En pleine crise du Coronavirus, il est sur le plateau de Quotidien pour remettre un peu de faits et de rationalité dans la psychose actuelle. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des unboxing des rappeurs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Etienne Carbonnier dit merci aux Bretons.