Quotidien, deuxième partie du 10 mars 2022 avec Antoine Vitkine et Isabelle Lasserre

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 10 mars : Paul Gasnier prend des nouvelles de Daria de Kharkiv et de Daria de Kiev, deux Ukrainiennes qui ont fui leur maison pour échapper à la guerre. Dans son 20h15 Express, il fait ensuite un point sur la campagne présidentielle française et sur les rumeurs selon lesquelles Nicolas Sarkozy pourrait appeler à voter Emmanuel Macron plutôt que Valérie Pécresse. En plateau, Yann Barthès fait le point sur 15 jours de guerre en Ukraine avec Antoine Vitkine et Isabelle Lasserre. Nicolas Fresco nous donne des nouvelles de l’Ukraine grâce aux réseaux sociaux, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène dans les cuisines de Top Chef dans son Canap.