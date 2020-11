Quotidien, deuxième partie du 10 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 10 novembre 2020 : on part aux USA avec Paul Gasnier à Las Vegas, l’une des villes les plus touchées économiquement par la crise du Covid. De retour en plateau, Yann Barthès donne la parole à Catherine Guillouard, patronne de la RATP et à Bilal Hassani à l’occasion de la sortie de son nouvel album, « Contre-soirée ». On parle également de la grève sanitaire lancée par les profs avec Paul Larrouturou, Willy Papa revient sur le craquage des late-show après la victoire de Joe Biden dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait son Quickie de l’actu et Etienne Carbonnier a passé la journée devant les pubs pour enfants.