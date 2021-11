Quotidien, deuxième partie du 10 novembre 2021 avec Jason Reitman, Jacques Attali et Julie Martinez

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 10 novembre 2021 : le 20h15 de Paul Gasnier revient sur l’audition de François Hollande au procès des attentats de Paris et sur le fonctionnement de l’INSEE, l’institut dont tout le monde parle, mais qu’on connaît finalement assez mal. En plateau, Yann Barthès reçoit Jacques Attali et Julie Martinez à l’occasion de leur livre-enquête « Faire réussir la France » pour lequel ils ont interrogé plus de 400 Français et récolté leurs propositions pour un avenir meilleur. Il reçoit ensuite le réalisateur Jason Reitman à l’occasion de la sortie de « SOS Fantômes : l’héritage », le troisième volet des aventures de « Ghosbuster ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur la dernière interview de Kanye West, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait un point sur la popularité des variants et Étienne Carbonnier nous emmène au championnat de France d’échecs jeunes dans son Transpi.