Quotidien, deuxième partie du 10 novembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 10 novembre 2022 : Yann Barthès reçoit l’ancien juge d’instruction Renaud Van Ruymbeke qui nous emmène dans les coulisses des paradis fiscaux. Et Cookie Kunty est à l’affiche de la comédie romantique queer “Trois nuits par semaine” réalisé par Florent Gouëlou. Tous les deux sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Jennifer Coolidge, l’actrice la plus cool et rafraîchissante du moment. Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira débriefe l’actu en 4 minutes douche comprise et Étienne Carbonnier s’est rendu à la Paris Games Week dans son Transpi.