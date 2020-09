En savoir plus sur Yann Barthes

Aujourd’hui jeudi 10 septembre, édition spéciale dans Quotidien : Nicolas Sarkozy est notre invité tout au long de l’émission. Outre son interview, on découvre également la tournée de dédicaces de l’ancien président, suivie par Sophie Dupont et le meilleur de ses apparitions télé avec Etienne Carbonnier. Et on ne pouvait évidemment pas faire cette émission sans un Morning Glory signé Laurent Macabiès.