Quotidien, deuxième partie du 11 avril 2022

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 11 avril 2022 : Paul Gasnier poursuit son grand débrief des soirées électorales des candidats avec celle de Fabien Roussel, de Jean-Luc Mélenchon et d’Emmanuel Macron. En plateau, on fait le bilan de ce premier tour de l’élection présidentielle avec Gilles Finchelstein de la Fondation Jean Jaurès et Dominique Reynié de la Fondation pour l’innovation politique. On s’intéresse ensuite au second tour avec Jérôme Fourquet de l’IPSOS et Adelaïde Zulfikarpasic de BVA Opinion. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le succès de Jean-Luc Mélenchon chez les jeunes et Étienne Carbonnier s’intéresse au style des candidats qui sont tous allés voter pour eux-mêmes ce dimanche.