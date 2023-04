Quotidien, deuxième partie du 11 avril 2023 avec Bilal Hassani et Amina Fürhauf

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 11 avril 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles des soldat sur le front ukrainien, il s’intéresse à ce que députés et manifestants pensent du ministre du Travail, Olivier Dussopt et Sophie Dupont débriefe la journée qui a permis la réintégration du député Adrien Quatennens au sein du groupe LFI à l’Assemblée. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa nous explique pourquoi « l’école » ouverte par Kanye West a fait un bide monumental. Yann Barthès reçoit Bilal Hassani ainsi que sa mère et manageure Amina Frühauf. Ensemble, ils reviennent sur les menaces proférées à l’égard du chanteur après l’annonce de son concert dans une église désacralisée de Metz.