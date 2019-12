Quotidien, deuxième partie du 11 décembre 2019 avec Valérie Donzelli, Aurélien Bruneau, Grégory Allione et Margot Delhaye

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 décembre 2019. Paul Larrouturou décrypte le discours d’Edouard Philippe sur les retraites et Valentine Oberti rencontre des Britanniques qui veulent devenir Français avant le Brexit. En plateau, Yann Barthès reçoit les pompiers Grégory Allione, Margot Delhay et Aurélie Burneau ainsi que l’actrice et réalisatrice Valérie Donzelli pour son film « Notre Dame ». Jeudi 12 décembre, les Anglais sont appelés aux urnes pour déterminer leur avenir. Deux options : soit ils votent pour l’actuel Premier ministre, Boris Johnson, et se dirigent tout droit vers un Brexit, soit pour son opposant, Jérémy Corbyn. Auquel cas un nouveau referendum sur le Brexit sera organisé. Depuis le 1er jour, le Brexit tourne à l’histoire sans fin : et pour éviter de se retrouver dans une impasse, de plus en plus de Britanniques ont demandé la nationalité française. Depuis juin, les pompiers de France sont en grève. Ils dénoncent le manque de moyens dans les casernes, mais également l’augmentation des violences à leur égard. Le Sénat présentait aujourd’hui un rapport avec 18 mesures pour endiguer ces violences. Grégory Allione est colonel, Margot Delhaye et Aurélien Bruneau sont pompiers volontaires. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour nous parler de leur métier et de leurs conditions de travail. Dans « Notre Dame », Valérie Donzelli est à la fois devant et derrière la caméra. Elle campe une architecte, mère de deux enfants (bientôt trois) à cheval entre une relation compliquée avec le père et retour de flamme avec un amour de jeunesse. En plus ? Elle a été choisie, sur un malentendu et par la maire de Paris elle-même, pour redessiner le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Un joyeux chaos dans lequel elle va devoir faire le tri. Avec « Notre-Dame », Valérie Donzelli signe son cinquième long-métrage. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Rosalia, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène sur les pistes de ski.

