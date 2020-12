Quotidien, deuxième partie du 11 décembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 décembre 2020 : on continue cette spéciale Jane Birkin & Etienne Daho à l’occasion de la sortie de leur album commun, « Oh ! Pardon tu dormais », un petit bijou parfait pour clôturer cette année 2020 en douceur. Puisqu’on est vendredi, Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette : cette semaine il met à l’honneur le plat préféré de Jane Birkin, la tartiflette ! La Mondaine Clémence Majani s’est invitée aux NRJ Music Awards où elle a croisé plein de people et où elle a surtout pu vérifier, en vrai, que les nouveaux abdos de David Guetta sont bien réels.