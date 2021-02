Quotidien, deuxième partie du 11 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 février 2021 : depuis plusieurs mois, les révélations sur les affaires d’agressions sexuelles sur mineurs se multiplient dans la presse. On en parle avec les journalistes à l’origine des enquêtes sur les affaires Olivier Duhamel, Richard Berry, Gérard Louvin ou encore Claude Levêque : les reporters du Monde, Ariane Chemin, Lorraine de Foucher et Yann Bouchez. Geoffroy Delorme a vécu pendant sept ans en forêt, loin de toute civilisation. Il y a noué des liens avec les chevreuils. Une histoire incroyable – mais vraie – qu’il raconte dans « L’homme-chevreuil, 7 ans de vie sauvage ». On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Larry Flynt, l’empereur controversé du porno ; Laurent Macabiès s’amuse du double discours du Front national dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier résume le premier épisode de la nouvelle saison de Top Chef.