Quotidien, deuxième partie du 11 janvier 2022 avec Michèle Barnier et Jean-Baptiste Colas

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 11 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier décrypte la première journée des débats sur le pass vaccinal au Sénat, s’intéresse au colloque sur le « wokisme » qui a mis le feu aux poudres à la Sorbonne et sur la reprise du procès des attentats du 13 novembre 2015. En plateau, Yann Barthès reçoit la rock star de la Défense, « l’inventeur fou des armées », le commandant Jean-Baptiste Colas. Il reçoit ensuite l’actrice et humoriste Michèle Bernier à l’occasion de son dernier spectacle, véritable remède à la morosité ambiante, « Vive demain ! ». Pour terminer, dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à la nouvelle série de Paris Hilton, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène assister à une élection pas comme les autres.