Quotidien, deuxième partie du 11 juin 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 juin 2020. On parle de la guerre des anti-racistes avec Paul Gasnier et Julien Bellver débriefe la com’ autour de la prochaine allocution d’Emmanuel Macron. En plateau, Yann Barthes reçoit les journalistes Renaud Dély et Marie Huret pour leur livre « Les Macron du Touquet », mais aussi l’acteur Pio Marmaï pour son film – réalisé pendant le confinement – « Ultime vengeance 2 : les origines ». Renaud Dély est journaliste pour 28’ sur Arte. Marie Huret est journaliste indépendante. Ensemble, ils publient « Les Macron du Touquet Elysée-Plage » parce que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la résidence de villégiature du couple présidentiel est très politique. On en parle avec eux sur le plateau de Quotidien. Pendant le confinement, certains ont fait du pain. D’autres ont fait du sport. D’autres sont « revenus à eux-mêmes », ont lu les grands classiques de la littérature, appris à jouer aux cartes. Pio Marmaï, lui, a réalisé un film. Eh oui. Dans « Ultime vengeance 2 : les origines », il est Racier Panazio, mercenaire obsédé par l’envie de retrouver l’assassin de sa femme, froidement tuée pendant une foire agricole. Rien, ni personne ne pourra l’en empêcher. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe la demi-finale de Top Chef et Pablo Mira fait son portrait à peu près.