Quotidien, deuxième partie du 11 juin 2021 avec Dominique Reynié, Clara Luciani et Mamadou Haidara

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 juin 2021 : après une semaine particulièrement violente, on prend un peu de recul grâce à l’avis du criminologue Alain Bauer et du philosophe Michel Eltchaninoff. En plateau, Yann Barthès reçoit Dominique Reynié pour faire le point sur ce qui nous attend en 2022 étant donné le climat actuel. Il reçoit ensuite la chanteuse Clara Luciani, en live et en interview, à l’occasion de la sortie de son album « Cœur », puis la révélation de la série Lupin, Mamadou Hadiara. Et comme tous les vendredis, Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et la Mondaine Clémence Majani fête la réouverture des restos.