Quotidien, deuxième partie du 11 mai 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 mai 2020. On parle du monde d’après avec Natacha Polony et François Gemenne, en plateau et on est ravis de recevoir nos deux favoris du confinement, le chef Juan Arbelaez et l’ancienne Miss France/animatrice/sportive/prêtresse du feel good Laury Thilleman. Azzeddine Ahmed-Chaouch fait le point sur la première journée du déconfinement dans les transports franciliens et Julien Bellver revient sur la contamination de la Maison Blanche au coronavirus. C’était LA grosse inquiétude de ce déconfinement : l’affluence dans les transports en commun et le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Tout avait d’ailleurs assez mal commencé ce lundi matin, avec une ligne 13 bondée à cause d’importants retards. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Natacha Polony est la directrice de l’hebdomadaire « Marianne ». Depuis le début du confinement, on a régulièrement échangé avec elle sur la situation en France. François Gemenne est chercheur, membre du GIEC, spécialiste de l’environnement, des migrations et du changement climatique. Pour ce premier jour de dé-confinement, on voulait avoir leur opinion sur les deux mois qui viennent de s’écouler, sur les mesures prises pour la suite et sur ce que pourrait être le « monde de demain ». Avec ce premier jour de déconfinement, toutes les chaînes d’info étaient sur le qui-vive. Première étape obligée : les transports en commun. Ce lundi matin donc, des journalistes de chaque chaîne se sont rendus dans les gares franciliennes. Et une image a vite fait le tour des JT et des réseaux sociaux : celle d’une ligne 13, d’ordinaire déjà chargée, bondée dès les premières rames ce matin. Une image qui, pourtant, ne reflète pas tout à fait la situation des usagers en ce premier jour de déconfinement. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h30 Médias. Comme tous les soirs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q et Etienne Carbonnier nous débriefe le dernier Koh Lanta. Comme tous les lundis, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et, pour la dernière fois, on prend des nouvelles de nos couples pour leur première journée de déconfinement.