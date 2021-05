Quotidien, deuxième partie du 11 mai 2021 avec Dominique Costagliola, Mélanie Laurent et Alexandre Aja

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 mai 2021 : depuis la mort du policier Éric Masson, assassiné à Avignon au cours d’une intervention, la sécurité est plus que jamais au cœur des débats politiques. Sophie Dupont est allée interroger les députés de tous les partis à l’Assemblée nationale. En plateau, on fait le point sur l’épidémie en France avec l’épidémiologiste et biostatisticienne Dominique Costagliola. Yann Barthès reçoit ensuite le réalisateur Alexandre Aja et l’actrice Mélanie Laurent à l’occasion de la sortie de leur film « Oxgène » sur Netflix. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Michael de Kent, le cousin gênant de la reine d’Angleterre, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous emmène à l’élection de Mister France.