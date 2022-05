Quotidien, deuxième partie du 11 mai 2022 avec Tristane Banon, Michel Hazanavivius, Bérénice Béjo et Romain Duris

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 11 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse aux candidats peu recommandables des législatives, aux ambitions de Rachida Dati et revient sur la mort de la journaliste d’Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh. En plateau, Yann Barthès reçoit Tristane Banon, l’une des accusatrices de Dominique Strauss-Kahn, avant la diffusion du documentaire « Le crash DSK » de Julien Bellver. Il reçoit ensuite Michel Hazanavius, Bérénice Béjo et Romain Duris pour leur film « Coupez ! », en salle le 17 mai. Dans son Petit Q, Willy Papa nous résume les 73 questions de Vogue à Dua Lipa, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Etienne Carbonnier débriefe les meilleures pubs pour enfants dans son Canap.