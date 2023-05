Quotidien, deuxième partie du 11 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du jeudi 11 mai 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la discussion entre Bruno Le Maire et les patrons de la grande distribution et à la marque controversée Shein. Il revient également sur la question du plafonnement du salaire des patrons et la tournée de dédicaces d’Edouard Philippe. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la musique classique dans le roman de Bruno Le Maire, “Fugue américaine”. Yann Barthès reçoit Audrey Fleurot pour la nouvelle saison de “HPI”. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la grève des scénaristes qui continue aux Etats-Unis.