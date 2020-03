Quotidien, deuxième partie du 11 mars 2020 avec Michel Jonasz et Laurence Boone

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 mars 2020. On part à Lesbos avec Paul Gasnier pour suivre la situation entre les habitants de l’île grecque et les réfugiés qui affluent par centaine depuis la Turquie. En plateau, on débriefe le krach boursier de ce début de semaine avec Laurence Boon, cheffe économiste à l’OCDE et on parle musique avec l’auteur-compositeur et interprète Michel Jonasz. Depuis la fin du mois de février et la reprise des combats en Syrie, des milliers de réfugiés quittent le pays pour tenter de rallier les côtes européennes. La grande majorité débarque sur la petite île grecque de Lesbos, à 15kù des côtes turques d’où elle est partie. Mais face à l’afflux des réfugiés, la situation sur l’île se tend. Paul Gasnier est sur place pour suivre l’évolution de la situation. Le Coronavirus va-t-il avoir des conséquences à long terme sur l’économie mondiale et donc sur nos porte-monnaie ? Le krach boursier de ce début de semaine va-t-il avoir de lourdes répercussions ? Pour répondre à toutes les questions qu’on se pose sur le sujet, la cheffe économiste de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), Laurence Boone, est sur le plateau de Quotidien. Michel Jonasz est le roi du groove, du funky-blues, du swing à la française. Il fait danser et chanter des générations entières sur ces titres et depuis huit ans ses fans attendaient désespérément son retour. Il revient enfin avec un nouvel album studio, « La Méouge, le Rhône, la Durance ». Michel Jonasz est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Marnie The Dog, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler évite la psychose autour du Coronavirus et Etienne Carbonnier nous emmène au thé dansant le plus cool de France.