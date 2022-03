Quotidien, deuxième partie du 11 mars 2022 avec Hubert Védrine

Au programme de la seconde partie de Quotidien ce vendredi 11 mars, Paul Gasnier nous emmène à la rencontre des journalistes de Souspilné, la première chaîne de télévision d’Ukraine. Malgré la guerre, ils continuent leur métier et leurs reportages sur le terrain. Une situation difficile qui a contraint la chaine a déménagé de son siège de Kiev. La guerre en Ukraine est aussi au centre des débats à Versailles, où Emmanuel Macron a reçu les 27 dirigeants de l’Union européenne. Sur place, Valentine Watrin tire le bilan des discussions de ces deux derniers jours. Yann Barthès accueille l’ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, pour comprendre la stratégie de Vladimir Poutine en Ukraine. Celui qui l’a connu lors de son accession au pouvoir décrypte comment le chef d’État russe s’est radicalisé face à l’Europe et au monde occidental, tout en créant une nouvelle stratégie avec la Chine. Jenna Castetbon résume la semaine sans bruit, dans ses Silences. On peut être mal à l'aise avec un simple t-shirt, Marc Beaugé nous le prouve dans son Flash Mode. La Fashion Week de Paris qui se termine se trouve, elle aussi, divisée par la guerre en Ukraine. Pour conclure cette semaine, notre Mondaine s’invite au traditionnel déjeuner franco-chinois organisé par le Chinese Business Club. Un évènement une nouvelle fois plébiscité par le gratin parisien.