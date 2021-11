Quotidien, deuxième partie du 11 novembre 2021 avec François Hollande et Camille Chamoux

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 11 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la première journée du Salon du Made in France avec Sophie Dupont, débriefe le grand oral d’Éric Ciotti chez les jeunes Républicains et décrypte la situation entre la Pologne et la Biélorussie. En plateau, Yann Barthès reçoit François Hollande. L’ancien président a témoigné ce mercredi au procès des attentats du 13 novembre 2015. Il reçoit ensuite Camille Chamoux pour parler de son nouveau spectacle, « Le temps de vivre ». Ensuite, Willy Papa revient sur l’affaire Monica Lewinsky dans son Petit Q, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Etienne Carbonnier tire le meilleur des JTs.