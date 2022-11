Quotidien, deuxième partie du 11 novembre 2022 avec Mélissa Theuriau, Tristan Lopin et Lous and the Yakuza

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 11 novembre 2022 : la journaliste Mélissa Theuriau est sur le plateau de Quotidien pour présenter son documentaire « Combattre leur violence » sur les auteurs de violences conjugales, tout comme l'humoriste Tristan Lopin venu parler de son nouveau spectacle « Irréprochable ». La chanteuse belgo-congolaise Lous and the Yakuza est elle aussi présente pour la sortie de son album « Iota ». Puis, Jenna Castetbon nous résume l'actualité en silence et Marc Beaugé nous explique pourquoi les soldats russes en Ukraine se plaignent d'être sous-équipés. Nicolas Fresco nous présente ensuite les dernières actualités des influenceurs, tandis que notre Mondaine Clémence Majani s'invite à la cérémonie du premier prix littéraire Castel.