Quotidien, deuxième partie du 11 octobre 2021 avec Benjamin Voisin, Xavier Giannoli et Jarry

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le lancement du parti d’Edouard Philippe, mais aussi celui de la campagne du Parti animaliste, du procès des assassins présumés de Thomas Sankara au Burkina Faso et donne la parole à Thomas VDB pour Tous Candidats. En plateau, Yann Barthès reçoit Xavier Giannoli et Benjamin Voisin pour leur adaptation au cinéma des « Illusions perdues » d’Honoré de Balzac, puis l’humoriste Jarry à l’occasion de la diffusion de son film « A tes côtés » inspiré de sa propre histoire. Enfin, Willy Papa débriefe le SNL présenté par Kim Kardashian dans son Petit Q, Anne Depétrini nous parle des Parisiens qui fuient la capitale, Etienne Carbonnier nous emmène à la cérémonie du brie de Melun dans son Transpi et Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory.