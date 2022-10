Quotidien, deuxième partie du 11 octobre 2022

Au sommaire de Quotidien seconde partie du mardi 11 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit la directrice générale de Nexity, premier promoteur immobilier de France, Véronique Bedague. Il accueille ensuite deux jeunes acteurs à l’avenir plus que prometteur, Anthony Bajon et Melvin Boomer pour leurs rôles de Kool Shen et JoeyStarr dans la série qui retrace les débuts du hip hop en France, « Le monde de demain ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des (nombreux) scandales de triche tous domaines confondus, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira nous résume l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous emmène à nouveau à Marseille dans son Transpi.