Quotidien, deuxième partie du 11 septembre 2020

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 11 septembre : Laura Geisswiller a passé la semaine à Portland, capitale américaine de l’anti-Trump. Yann Barthès accueille l’équipe du film « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » : Camelia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne et Emilie Duquenne, avant de recevoir Grand Corps Malade et la chanteuse Suzane pour leur duo sur le dernier album du chanteur, « Mesdames ». Puisqu’on est vendredi, Jenna Castetbon fait ses silences de la semaine et Etienne Carbonnier présente son Transpi XXL du week-end au Paddle Trophy.