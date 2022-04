Quotidien, deuxième partie du 12 avril 2022 avec Éric Heyer et Pierre Servent

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 12 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les déplacements de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En plateau, on débriefe le programme économique d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec l’économiste Éric Heyer. Yann Barthès reçoit ensuite Pierre Servent, grand spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire pour faire le point sur la situation à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine. Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse au nouveau titre d’Elon Musk, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène à la quatrième édition du Grand Slalom à la Plagne, en Savoie.