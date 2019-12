Quotidien, deuxième partie du 12 décembre 2019 avec Jérémy Ferrari et Alain Souchon

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 12 décembre 2019. On revient sur l’affaire Ubercestover avec Valentine Oberti et, en plateau, Yann Barthès reçoit Jérémy Ferrari pour son nouveau spectacle et Alain Souchon pour son nouvel album. Il y a quelques semaines, le hashtag « Ubercestover » permettait à des centaines de clientes du service de chauffeur privé de dénoncer des harcèlements et agressions sexuels de la part des chauffeurs. Aux États-Unis, Uber a reconnu publiquement 5981 agressions sexuelles allant jusqu’au viol dans 464 cas. En France, si la société n’a toujours pris aucune mesure, les autorités commencent à se saisir du problème. Valentine Oberti a suivi deux victimes de chauffeurs Uber, entendues à l’Assemblée nationale ce jeudi avant de rejoindre Marlène Schiappa et le patron d’Uber France, convoqué par la Secrétaire d’État à l’Egalité femme-homme. Vous allez en entendre parler : Jérémy Ferrari remonte sur les planches avec son nouveau spectacle, « Anesthésie générale ». Il est tout beau, tout frais, il n’a encore jamais été joué sur scène. Mais avant de partir en rodage, l’humoriste est de passage sur le plateau de Quotidien pour nous dire à quoi s’attendre. En début d’année, Alain Souchon était venu nous voir sur le plateau de Quotidien pour nous présenter son dernier album, « Âme fifties ». Trois mois plus tard, l’album est un carton : les fans attendaient avec impatience le retour de Souchon. Ça tombe bien, il remonte sur scène pour une grande tournée jusqu’au mois de mai. Ce soir, il fait un petit détour par Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Greta Thunberg, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier essaie de débriefer le match PSG-Galatasaray et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine.

