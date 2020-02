Quotidien, deuxième partie du 12 février 2020 avec François Hollande et Clarisse Agbegnenou

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 février 2020. On retourne aux Etats-Unis avec Paul Gasnier pour débriefer le second round de la primaire démocrate dans le New Hampshire. En plateau, Yann Barthes reçoit François Hollande à l’occasion de la sortie de son livre « Leur République expliquée aux jeunes » et la judokate quadruple championne du monde Clarisse Agbegnenou. Paul Gasnier est dans le New Hampshire, aux Etats-Unis, pour couvrir le deuxième round de la primaire démocrate. Après une victoire surprise au Caucus de l’IOWA, Pete Buttigieg a cette fois dû laisser sa place au grand favori de l’élection, Bernie Sanders, arrivé largement en tête dans le New Hampshire. L’ancien président de la République a décidé de parler aux jeunes. Après plusieurs ouvrages post-quinquennat, François Hollande publie cet hiver « Leur République expliquée aux jeunes ». Traité de vulgarisation, mais aussi lettre d’amour à la République, l’ouvrage de François Hollande jongle entre discours et dessins. François Hollande est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. On en profite pour discuter avec lui de la situation du pays, des manifestations en cours, du sentiment de colère d’une partie de la population, de ce qu’on peut dire et de ce qu’on ne peut plus dire, de la défiance envers les politiques, aussi. C’est la plus grande championne de judo de France. Quadruple championne du monde, quadruple championne d’Europe, vice-championne olympique et 6 fois championne du Grand Slam de Paris. Clarisse Agbegnenou est déjà une légende. Entre deux entraînements pré-Jeux Olympiques de Tokyo cet été, elle est sur le plateau de Quotidien. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler détective fait son enquête de la semaine et Etienne Carbonnier nous emmène au Dog Show de New York City.

