Quotidien, deuxième partie du 12 février 2021

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 12 février 2021 : Paul Larrouturou prend des nouvelles de la situation en Russie, un mois après le retour suivi de l’emprisonnement d’Alexeï Navalny. Grâce à Dmitri, interprète sur place, il a pu recueillir le témoignage d’un étudiant franco-russe, emprisonné pour avoir participé à une manifestation en soutien à l’opposant de Vladimir Poutine. En plateau, on parle droits et discrimination avec Claire Hédon, la défenseure des Droits et musique avec Benjamin Biolay et Adé, la chanteuse de Thérapie Taxi. Et puisqu’on est vendredi, Juan Arbelaez nous apprend une nouvelle recette, Jenna Castebon résume l’actualité de la semaine en silence et la Mondaine Clémence Majani s’invite une journée dans la vie de la Miss France 2021, Amandine Petit.